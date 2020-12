Tommy Cash esines maailma suurima pornosaidi auhinnagalal: koostöö nendega on olnud mu suur unistus 

Pornhubi auhinnad jagatakse kord aastas välja vaatamiste arvu, otsingusõnade ja muu statistika põhjal. Kui eelmine aasta kunstiliseks juhiks oli muusik Kanye West, siis selleaastase tseremoonia lavastas Diane Martel, kes on mitmete tuntud muusikavideote lavastaja (The 1975, Miley Cyrus, Nicki Minaj, White Stripes, P!nk jt) ja koreograaf. Õhtut juhtis armastatud pornostaar Asa Akira, kes on teinud üle 500 täiskasvanute filmi.

Klipp "Pornhub home" Foto: Kuvatõmmis videost

Tommy astus üles videos nimega "Pornhub home", kus ta tutvustas teleturulikult inimkehadest kokku pandud mööblit. Klipi lavastajaks oli Anna Himma, kes on koostöös Tommy Cashiga lavastanud kõik eelmised videod ja muuhulgas on tema käe all valminud tuntud Iraani-Hollandi päritolu muusik Sevdaliza hiljutine muusikavideo "Rhode’". Video "Pornhub Home" kontseptsiooni autoriks oli Tommy ise, screenplay kirjutas Anna. "Pornhub Home" video toodeti koostöös produktsioonifirmaga Nafta. "Koostöö Pornhubiga on olnud üks mu pikaaegseid unistusi. Mul ei saaks olla parem meel, et sain olla osa nii suurest auhinna galast. Loodetavasti jätkub meie koostöö Pornhubiga uuel aastal, jutuajamised käivad," lisab artist.