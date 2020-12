PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 27. detsember 

Palju õnne, Kaljukits! Algaval eluaastal on sul palju abi tugevast intuitsioonist ja sõprade toetusest. Ilmselt leiad endale selliseid uusi sõpru, kellega oled vaimselt samal lainepikkusel, kellele on lihtne end avada. Koostöö on see, mis edasi viib ja edu toob. Uued teadmised muudavad su arusaama maailmast.