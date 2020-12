Jürgen Pärnsalu: proovin igal jõulupühal vähemalt ühe saia ahju panna 

Mis on see üks luuletus, mida iga aasta jõuluvanale esitad?

Õnneks nii läinud, et ei pea jõulude neid pähe õppima. Oleme kuidagi selle etapi ära jätnud, et kellelgi ei tekiks piinlikku olukorda.

Kunagi meeldis väiksena väga laul mille nime ma ei tea, aga see käib nii: „Tip tap tip tap tipa tapa tip tap.”. See oli kuidagi selline väga salapärane ja mõistatuslik lugu, kus öösel, kui kõik magasid, toimus igasugu asju. Ma väiksena uskusin, et kui kõik magavad, siis läheb all toas trall lahti.

Hommikuprogrammis rääkisime Saara Piusiga ja ta tõi välja Harry Potteri. See küll pole jõulufilm, aga pean tunnistama, et see on selline film, mis on nii nõretav müstikast ja lõpuni üks tore muinasjutt. Harry Potteri esimesi osi on küll tore vaadata.