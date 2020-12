Palju õnne! Muusik Mikk Tammepõld saab isaks! 

"Ma niiii ootasin jõule, isegi kui lund ei ole ja sel aastal tähistame pühi erinevatel põhjustel täpselt sellises koosseisus nagu pildil (parim seltskond ever, aga tavaliselt on meid rohkem), siis see väike jõuluärevus on nii mõnus tunne! Soovime kõigile ilusat ja rahulikku pühadeaega!" kirjutab Liina jõululaupäeval.