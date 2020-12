Kiirelt käis! Erik Orgu ja Desiree Mummi suhe on purunenud 

"Jah," kinnitab Desiree Õhtulehele, et tõesti on tema ja toitumisnõustaja teed laiali läinud, kuid ei soovi pikemalt kommenteerida.

Alles hiljuti olid fännid mures, et kas Desiree suhe kuulsa toitumisnõustajaga jooksis juba karile? Nimelt postitas naine detsembri algul TikToki videoid, mis olid seotud lahkuminekuga. Toona kinnitas naine aga Elu24-le, et kõik on hästi. "Need sketšid, mida sinna postitan, on lihtsalt meelelahutusliku eesmärgiga," sõnas ta.

Erik on olnud abielus treeneri, saates "Eesti parim pagar" edukalt võistelnud Katiga. Nende liit püsis kaks aastat ning lõppes 2016. aastal.

Alles veebruaris pihtis Erik, et suhete asja ei tasu tõsiselt võtta seni, kui lubadused preestri ees antud. "Mis puutub tunnetesse, siis ma ei saa aru, kuidas saab tahta kedagi, kui see teine sind ei taha. Või kui on küll tekkinud armuleek, aga ühel hetkel mina ei tundu enam tema jaoks sobiv," rääkis mees ajakirjas Anne&Stiil. "Jah, varem valasin pisaraid, vaatasin taevasse ja küsisin, miks ma ei kõlba... Võib-olla nutan kunagi jälle või nutab keegi minu pärast, aga ei tasu seda suhete asja nii tõsiselt võtta. Välja arvatud siis, kui on antud lubadused preestri ja suguvõsa ees."