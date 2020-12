Andres Puusepp jõuludest: me ei pane ennast koju lukku. Saan aru, et keeruline aeg, aga natuke tahaks elada ka 

Mis on see üks luuletus, mida iga aasta jõuluvanale esitad?

See on küll piinlik. Mul on iga aasta üks ja sama luuletus või õpin samal õhtul telefonist uue selgeks. Mul on sõbrapäeval, naistepäeval ja jõuludel sama luuletus – pean lihtsalt sõna ära muutma. See käib nii, et sõbrapäeval poleks paha, aga siis ma ütlen: „Jõulupäeval poleks paha, kui saaks kotitäie raha, kui sul praegu pole anda, võid ka hiljem üle kanda. Tähtis, et see kindel on, milleks muidu jõulud on.”. Selline raha teema peab kogu aeg sees olema.

Mis on su lemmikjõululaul?

Ma ütlen ausalt – mulle väga meeldib jõulumuusika. On inimesi, kes virisevad, et see on jama. Jõuluaeg on ilus ja rahulik aeg. Ega ülemäära ei pea ju seda muusikat kuulama, keegi ei sunni sind ega pane ahelasse, et sa pead raadio vastas olema ja seda kuulama. Ma arvan, et Star FM-is oleme teinud küll playlisti nii erinäolise jõululaulude segu, et seda on lausa mõnus kuulata. Ühte kindlat raske välja tuua. Mulle meeldivad Mariah Carey lood, meie eesti Swingers ja Karavanil palju ilusaid lugusid. Muusika annab mulle alati emotsiooni kaasa.

Aga lemmikjõulufilm?

Ma võin julgelt kinnisilmi öelda, et täna on see „Eia jõulud tondikakul”. See on super Eestis tehtud film. Nii ilus jõulufilm, et see on lihtsalt megalahe.

Kuidas plaanite tänavu jõule tähistada?