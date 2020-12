Mis juhtus? Brigitte Susanne Hunt võtab raadiotööst aja maha: tahan välja anda oma raamatu

Brigitte mõistab, et peab puhkama, kuid samas on juba elevil tagasi tööle minemisest. "Jaanuaris ma tegelen ka oma isiklike projektidega. Nii palju võin öelda, et tahan välja anda oma raamatu," tunnistab Hunt.

Lisaks soovib Brigitte jaanuaris lõpetada ühe salajase projekti, kõige tähtsama inimesega oma eluteel. "See projekt jäi pooleli paar aastat tagasi, aga nüüd on see juba lõppfaasis. Kui sulle Brigitte Susanne Hunt meeldib, siis meeldib sulle ka see," jagab Hunt vihjeid projekti kohta ja lisab, et sihtgrupp on väga lai.