Skandaalne ärinaine Tiiu Järviste armus hollandlasse: oleme koroonaohvrid, kohtusime tühjal Raekoja platsil 

Viimased kaks aastat on olnud Järvistele väga rasked. Mais lõpetas finantsinspektsioon päevapealt tema ettevõtte Good Finance Company tegevuse. Lisaks ettevõttele jäi ta ilma ka mehest ja koerast. Rääkimata sellest, et ta istus 48 tundi arestikambris uurimise all. „Koroonaajal ei antud mulle ka lapselapsi," on Järviste nukker, sest põnnide nägemine oleks kindlasti tuju natuke parandanud.

Jaanuari alguses hakkab Järviste kohtupinki nühkima. Naise sõnul peab ta eesootavale pingele vastu tänu Hollandi hurmurile. „Ta kannab mind kätel,” õhkab Järviste. Arjan on tema sõnul otsustanud elada Eestis. „Need on tema enda sõnad, ta ei taha, et koroona meid lahutaks.”

Jõule tähistab Järviste koos perega. „Iga aasta käin vanema poja juures Võsul. See aasta otsustasime, et see ei toimu mitte majas sees, vaid õues. Meid on peres rohkem kui kümme,” kirjeldab ta koroonaaja jõulupidu. Naine lisab, et jõululaud on nende peres alati lookas, sest tema kaks poega teevad väga hästi süüa. „Sellepärast, et nad on kasvanud süüa tegeva ema kõrval,” uhkustab ta.