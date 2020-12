Supermodell teatas kolmanda lapse ootusest alastifotoga 

Karolina avaldas ajakirjas Glamour avameelse artikli sellest, kuidas on muutunud tema keha ning suhtumine sellesse. "Kakskümmend üks aastat modellitööd, kogu mu elu on fotode kujul jäädvustatud, aga ma pole kunagi tahtnud rasedafotosid teha, sest ma pole end kunagi tundnud oma rasedakõhtu näidates ilusana," tunnistab Kurkova. "Kurb mõeldagi ..."

Victoria's Secreti pesuinglina tuntud tšehhitar tunnistab, et modellitöö on luubi alla tõstnud tema väikseimadki puudused. Enneaegsena sündinud Karolinale tehti kolme kuu vanuses nabanöörisonga tõttu operatsioon, mistõttu tema naba näeb välja pigem nagu arm. Pesumodelli olematu naba üle on sotsiaalmeedias palju ilgutud.