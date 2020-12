VIDEO | Jalmar Vabarna ja Marianne Leibur lõid käed ja laulavad duetti 

“Ootamatult sai minu sooloplaadi esimesest loost hoopis duett,” räägib laulu autor Jalmar Vabarna. “Ma salvestasin detsembri alguses mitu soololugu ning tahtsin nad kõik koos selle lauluga välja anda, kuid sain aru, et Marianne kaasamine ei luba tähelepanu hajutada, sest tegemist on täiesti unikaalse ja suurepärase lauljaga ning mul on nii hea meel, et ta kampa lõi,” kirjeldab Vabarna. “Ma mõtlesin juba mitu aastat tagasi, et tahaks mõne lauljaga oma tulevase albumi kontekstis koostööd teha, kuid seda õiget pole teele sattunud. Õnneks nüüd sattus,” avab Vabarna koostöö tausta.

“Selle loo taasavastasin ma täiesti juhuslikult. Olin just vahetult ühele kolleegile nõu andnud, et ta võiks ühe rahvalaulu seade teha. Ja kohe peale seda, mingi koristamise käigus, leidsin keldrist Ülo Tedre ja Veljo Tormise koostatud raamatu Uus Regilaulik, mis oli õpingute ajal igal pärimusmuusikul alati taskus, ning avasin selle juhuslikult just selle loo kohapealt. Ma teadsin seda lugu varem ka aga see hetk tõi kõik otsad kokku ja mõtlesin, et appi, kui ilus laul see on. Võtsin kitarri ja seade sündis loetud minutitega,” kirjeldab Jalmar loo sündi.