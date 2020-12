Karmel Killandi: töötajad on surve all, sest iga köhatus võib tähendada kogu meeskonna seiskumist 

"Samuti võib iga köhatus tähendada kogu meeskonna seiskumist ja seetõttu on töötajad surve all. Kui keegi kolleeg on kartnud viiruse tõttu tööle tulla, olen soovitanud tal jääda koju, sest kui inimesel tekib tööl koroona-paanika, mõjutab see kõiki. Elame situatsioonis, kus hirmu ei saa ette heita."