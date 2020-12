Alen Veziko: alkoholivines olles tegelesin kogu aeg sellega, et mitte vahele jääda 

"Alkoholivines olles tegelesin kogu aeg sellega, et mitte vahele jääda. Pingutus läks selle peale, kuidas välja tulla nii, et keegi esireast ei ütleks: kuule, sa oled täna natuke švipsis," tunnistab ta.

"Käisin ikka arsti juures. Asjast välja tulemiseks on kõige olulisem tunnistada, et sul on probleem," paljastab mees, et üksi probleemiga toime ei tulnudki.