LEIN JA RÕÕM KÄSIKÄES: kuninganna Silvia tähistab 77. sünnipäeva 

Kuningas Carl XVI Gustaf märkis hiljutises intervjuus, et Rootsi on reageeringus koroonaviirusele läbi kukkunud. "Meil on palju surnuid. See on hirmus. Me kannatame selle all kõik," vahendab Iltalehti.

Veidi hiljem suri koroonaviiruse tüsistustesse kuningliku pere lähedane sõber Kay Wiestål (80), kes oli aastakümneid korraldanud kroonprintsess Victoria suviseid sünnipäevapidustusi Ölandi saarel.