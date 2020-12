MÜSTIKA! Estonia klaverivabriku juht ei tea siiani, kuidas sattus pill maailmakuulsasse Hollywoodi teleseriaali 

"Kui vahel nähtakse suurt vaeva, et oma toodet saatesse saada, siis siin meil rolli polnud. See oli kellegi hea käsi ja tahe ning meie saame vaid tänulikud olla. See on meile tore üllatus," rääkis Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul "Vikerhommikus". Ta lisas, et USA-sse on Eestist läinud tuhandeid klavereid ja see, millist elu nad seal elama hakkavad, pole pillimeistritele teada.