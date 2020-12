11 719 KAARTI! Noor naine kutsus inimesi üles hooldekodudele jõulukaarte meisterdama: hoolealused ja töötajad veedavad pühad suure tõenäosusega üksinda 

Võsult pärit Madli-Mai ema peab käsitöötalu ning 18 aastat tehti ka loovuslaagreid. „Ema tegeleb hetkel peamiselt oma elutööga Lillemantlid (Janika Saar teeb vanadest kudumitest ja tootmisjääkidest imelisi mantleid - toim.), isa tegeleb samuti käsitööga ja tema teeb Sepanuga (Janno Norma valmistab sepistatud nuge - toim.).“ Madli-Mai ise on hetkel lapsehoolduspuhkusel ja hakkas hobikorras pidama Instagramis kontot nimega Crafts for Aarald , kus jagab lapsele või lapsega koos tehtud meisterdusi.

Kaardid Foto: Erakogu

Idee tuhandeid jõulukaarte meisterdada sai alguse mõttest teha lapsega kaardid sugulastele, kuid ühel hetkel rändas mõte kaugemale. „Uurisin lihtsalt, kas lastekodudesse ja hooldekodudesse on kaarte tehtud. Paljud ettevõtted ja MTÜ-d peavad alati lastekodusid meeles, kuid hooldekodusid ja pansionaate mitte,“ räägib Madli-Mai ja ütleb, et samal ajal läks tema mõte ka oma vanaisale, kes viimase eluaasta hooldekodus veetis. „Sellel hetkel hakkasid ka koroonapiirangud karmistuma ning enamikesse hooldekodudesse ei olnud võimalik enam külastama minna, aga hoolealused ja töötajad veedavad pühad suure tõenäosusega üksinda. Sellel hetkel käis klikk, et jah, see on õige mõte ja suund,“ räägib naine. „Panin kava umbes nädalaga paika, mõtlesin läbi, ühendusin paari ettevõtte ja Uuskasutuskeskusega, kes ütlesid omalt poolt „jah“, ning tegin üleskutse avalikuks.“