Luule Komissarov: kui kaamera käib, tulgu kasvõi silmist verd! Maaleht , täna 08:18

Luule Komissarov Foto: Aldo Luud

"Vahepeal käisin laval kepiga – eks nende jalgade otsas ole küll trambitud. Üks põlveliiges on juba ära vahetatud, nüüd ootan maikuud, et teisega opile minna. Ei taha ju teatrile sisse ka sõita, pean hooaja lõpuni vastu pidama!" räägib Luule Komissarov Maalehele antud intervjuus, et on Ugala vanim naisnäitleja.