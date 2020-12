FOTO | Probleemid lahendatud? Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar meisterdasid koos traditsioonilise eluka 

"Tahma-Toomas! See on kõige lõbusam komme, mis täiesti teenimatult on unarusse jäetud. 21. detsember on toomapäev, mil kogu maja jõuluks ära kraamitakse. No see on päeva tüütum pool. Aga õhtul tuleb valmistada Tahma-Toomas, panna sinna sisse oma kodu prügi, tolmurulle ja ahjust tuhka ning toimetada see mõne naabri ukse taha. Kui pererahvas Tahma-Tooma avastab, siis ta peab sinna lisama oma pere prahti ja sokutama selle pimeduse varjus jälle järgmise ukse taha. See, kes Tahma -Toomast ei avasta, see ongi linna kõige laisem, mustem ja räpakam! Kui enam laisku peresid tõepoolest pole, siis tuleb Toomale tuli otsa pista! Selline tore komme," kirjutab Tuuli jagatud pildi juures, kus Arbo ära märgitud.