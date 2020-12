Tele HUMOORIKAS APS! „Hommik Anuga“ saatemeeskonna jõulutervitus ei läinud plaanipäraselt Toimetas Merilyn Närep , täna 18:21 Jaga: M

Anu Välba Foto: Tiina Kõrtsini

„See on olnud üks valestiminemiste aasta. Valesti on läinud nii maailmas kui ka Eestis,“ sõnab Anu Välba ja lisab, et valesti läks ka „Hommik Anuga“ stuudios, kui püüti teha rõõmsat jõulutervitust armastatud artistide ja lumekahuriga.