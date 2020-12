Astroloog Villu Põldma: viirus kaotab oma jõu, poliitiliselt on uus aasta parim Keskerakonnale 

„Seda olulist momenti mainis ka Vanga, nimetades Veevalaja müsteeriumi teket,“ sõnab Villu. „Eriliseks teeb kuupäeva see, et Saturni ja Jupiteri konjunktsioon leiab aset Veevalaja märgis, mis viitab uue jumala täieliku võimu algusele ning uue vaimsuse ja ideoloogia tekkimisele. Paralleele võib tõmmata Kristusega, kes sündis siis, kui Saturn ja Jupiter olid konjunktsioonis Kalade märgis. Jupiteri ja Saturni konjunktsiooni nimetati Betlemma täheks. Toona said Kalade märgi jumalad täieliku võimu inimkonna üle.“