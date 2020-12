Õnnitlused! Meelis Lao sai kolmanda lapse: aitäh, et saabusid meie ellu! 

"Jah, vastab tõele, et sain nooreks isaks ja sündis tütar," kinnitab mees Õhtulehele ja ütleb, et uudis on meeldiv. "Tuleb ju kuidagi iivet tõsta." Alles augustis rääkis Lao Kroonikale, et kindlat elukaaslast tal ei ole. Kes lapse ema on? "Ma ei usu, et ta soovib, et temast räägitakse," ütleb Lao, tänab õnnesoovide eest ja pikemalt ei kommenteeri.