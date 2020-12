VAATA TREILERIT! „Sõrmuste isanda“ režissööril valmib suurejooneline The Beatlesi dokk 

"Loodetavasti toob see kõigile naeratuse suule ning annab praegusel raskel ajal hädavajalikku rõõmu," vahendab Slashfilm.com. Uus-Meremaa kineast lisab, et tegu pole õigupoolest treileriga - tõepoolest, katkend meenutab pigem muusikavideot.

Slashfilmi teatel keskendub dokfilm ajale, mil Liverpooli nelik valmistus esimeseks kontserdiks üle kahe aasta ning lindistas albumit "Let It Be" (1970), mille tööpealkiri oli "Get Back". "Selle projekti kallal töötamine on olnud rõõmuküllane avastusretk," ütleb režissöör.