Tähetark Igor Mang ennustab krahhi: „Lääne tehnokraatlikule tsivilisatsioonile on lõpp tulnud! Praegu on murdumise aeg.“ 

„Täpselt aasta tagasi, kui koostasin prognoosi rotiaasta kohta, oli mul suur uudishimu 2020. aasta vastu,“ jätkab Mang. „See oli tingitud asjaolust, et 12. jaanuaril 2020 oli selline kahe planeedi konjunktsioon, mida esineb keskeltläbi kord viiesaja aasta jooksul – Saturni ja Pluuto ühendus Kaljukitses.“ Selline seis oli viimati aastal 1518, enne seda 1284 ja veelgi varem 783. Tsükli pikkuse erinevus on selgitatav sellega, et Pluuto orbiit on elliptiline.