Ammuta jõuluõhtuks inspiratsiooni Õhtulehe värsiseppade loomingust! 

Foto: Pixabay

Nii nagu parimaks jõulukingiks peetakse enda kätega meisterdatut, on ka kõige toredam jõululuuletus enda sulest sündinud. Õhtulehe tegijad haarasid Pegasusel tiivust, et inspireerida meie lugejaid jõuluõhtuks ise värsse ritta seadma – või aidata hädast välja need, kel pole selleks mahti.