RÄPIPUNDI LÕPP? Põhja-Tallinna pillimees Hannes lahkus bändist. Jaanus Saks: uut liiget me veel ei otsi  

Hannes Vellend teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et läheb pärast nelja aastat Põhja-Tallinnas erru. „Aeg tiksus täis, aga vana lõpp tähendab uue algust. Ootan pikisilmi, mida Universumil veel mulle pakkuda on,” on noor muusik lootusrikas.

Koit Toome ja Põhja-Tallinn Foto: Robin Roots

Põhja-Tallinna ninamees Jaanus Saks ütleb, et uut bändiliiget ta kohe otsima ei hakka. "Saime sellest alles eile õhtul teada. Tegeleme uue liikme otsingutega siis, kui õige aeg on käes. Õiget aega me veel aga öelda ei oska,” tõdeb räppar. Saks avaldab tänu kõigile, kes koos "Põhja-Tallinnaga" läbi aastate koos kasvanud on ja loodab, et vähemalt produktsioonialane koostöö Hannes Vellendiga jätkub.