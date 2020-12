SUUR ÜLEVAADE | Mida pakuvad telekanalid vaatamiseks jõulupühadel ning aastavahetusel? 

Uue aasta esimesel päeval on taas vaatajate ees legendaarne komöödia „Prints Zamundast“ ning armastatud „Mamma Mia! Siit me tuleme taas“; tele-esilinastuvad Disney koguperfim „Dumbo“, animafilm „Autod 3“ ning 1.jaanuari õhtul on eetris „Viking Lotto aastaloos 2021“.

"Edekabel" Foto: TV3

Samal õhtul kell 20.00 näeb Saara Piusi, Stig Rästa ja Victor Crone pühadekontserti Kaarli kirikus. Neid saadavad hinnatud muusikud Tomi Rahula ja Siim Usin. Kavas on tuntuid ja vähemtuntuid jõululaule, aga ka artistide enda loomingut, mis publiku poolt on juba soojalt vastu võetud. 24.12 kell 20.30 „Õnne 13 – jõulusaade“, kell 21.20 diktorite-eri saates „Telelegendide lahing“. Võistlema asuvad Diana Lorents, Margus Saar ja Eero Raun. Neile pakuvad konkurentsi Meelis Kompus, Merle Randma ja Helene Tedre.

Esimesel jõulupühal kell 10 ja 18.45 jõuab ekraanile „Jõulutunnel 2020“.

Eesti Televisiooni traditsiooniline heategevuslik pühadeprogramm on seekord eetris Vähiravifondi „Kingitud elu“ heaks - kui helistate annetustelefoni numbritel 900 4005 annetate 5 eurot, 900 4010 annetate 10 eurot või 900 4050 annetate 25 eurot. Kogutud summa läheb täienisti SA Hille Tänavsuu Vähirafond „Kingitud elu“ kasutusse. Saadet juhivad Katrin Viirpalu ja Margus Saar. Vähiravifondi toetajaks on ka venekeelse ETV+ kanal vaatajad, kes samal õhtul näevad oma heategevussaadet. ETV+ kanali heategevussaade „Свет Рождества“ on eetris samuti esimesel jõulupühal kell 19.15-20.00 ja 20.15-21.00. Saatejuht on Andrei Titov.