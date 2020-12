SUUR ÜLEVAADE | Mida pakuvad telekanalid vaatamiseks aastavahetusel?

Uue aasta esimesel päeval on taas vaatajate ees legendaarne komöödia „Prints Zamundast“ ning armastatud „Mamma Mia! Siit me tuleme taas“; tele-esilinastuvad Disney koguperfim „Dumbo“, animafilm „Autod 3“ ning 1.jaanuari õhtul on eetris „Viking Lotto aastaloos 2021“.