Koroonapiirangud leidlikku eestlannat ei takista! New Yorgi tantsijanna Diina Tamm: teadsin, et pean midagi erilist välja mõtlema  

„Paraku on sellisel alal nii, et kui üritused jäävad ära, siis esinejad tasu ei saa," nendib Diina ja lisab, et tantsijad, pillimängijad ja lauljad ei saa ka koduses keskkonnas professionaalsel tasemel proovi teha. „Need ei ole sellised alad, kus võiks mõelda, et mis seal ikka – võtan aasta vabaks ja siis jätkan samast kohast, kus pooleli jäi," tõdeb tantsijanna, et isegi nädalane treeningpaus annab tunda.