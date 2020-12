Sass Henno astus Eesti kirjanike liidust välja: keegi Peeter Helme kaitsjatest soovitas Armastusesaali üle ujutada pedofiilsete fantaasiatega 

Tema sõnul jäid arutelus kõlama toetusargumendid. "Kui see on keegi, kes on muul alal "tubli mees", siis las tema olla. Kui tunneme kaasa, et "meedia kiusab pedofiili taga" ja ei soovi sinna oma panust anda, unustame mugavalt, millest see algas – asi poleks kohtus, kui see inimene ei räägiks eravestluses oma laste vägistamise fantaasiatest (kohtus avaldatud sõnumitest nähtus, et Peeter Helme väitis vestluses, et on seksinud kaheksa- ja kümne-aastase lapsega – toim). Äkki alustaks sealt? Aga ei. Lihtsamad pedofiiliarüütlid jagasid ka peatükke põhiseadusest, nimetades õigust rääkida eravestlustes laste vägistamisest, saata lapseealistele (Kuigi kõneleja esitles end 12aastasena, väitis Helme kohtus, et temale teadaolevalt suhtles ta täisealisega, kes lihtsalt mängis lapserolli – toim.) oma suguelundi mõõtmeid sõnaga: sõnavabadus," kirjutab Henno.