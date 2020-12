Joel Remmel lahutusest Laura Põldverega: tagantjärele midagi muuta ei saa 

Joel Remmel Foto: Erki Pärnaku

"Mis puudutab usku, siis see on nii fundamentaalne erisus. Kui sellest üldse ei räägita, see ära unustatakse või üritatakse sellest ümber minna, siis on ikka väga ebatõenäoline, et asi kestma jääb," vahendab Menu muusik Joel Remmeli sõnu Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..." antud intervjuus.