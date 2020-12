Moeguru pisipoeg kukkus 12 meetri kõrguselt alla 

49aastane Rachel paljastas kohutava intsidendi eile Instagram Storys. Õnnetus juhtus pühapäeval suusamäel: mingil põhjusel pudenes Skyler tõstukist alla mäenõlvale ning toimetati haiglasse. "Sky on heas seisus ja vapraim poiss, keda ma tean," kirjutab Zoe, kuid ütleb, et ta ise on kildudeks ja tuim ning on saanud eluaegse trauma. "See olukord peaks kõigile meelde tuletama, kui habras on elu ja kuidas see võib üheainsa minutiga muutuda."