Katrin Lust müüb oma Tartu linna südames asuvat kodu: idee maakodust tundub suurema unistusena 

Korteri soetas ta viis aastat tagasi, Inglismaalt tagasi tulles. "Ostsin plaaniga teha sinna Tartu kodu. Arvan, et see on tegelikult imeilus kodu kellelegi, kes saab seda vaadet igapäevaselt nautida," jutustab Lust, et tema elu on põhiliselt Tallinnas ning Tartus olles saab ta olla ema pool.