ÕNNESOOVID! Blogijapaar Marimell sai teise lapse: Mari-Leen viidi pärast sünnitust operatsioonile 

Teise lapse ootusest andsid nad teada juunis. „Kui me Tenerifel olime, siis leidsime me end jälle teisest lapsest rääkimas. Ega see polnud esimene kord, oleme sellest umbes viis aastat rääkinud. Igal juhul võtsime vastu otsuse, et jumala eest, kui ta tahab tulla, las ta siis tuleb. Phuketi reisi ajal rääkisime sellest uuesti ja ma võtsingi plaastri ära,“ kirjutasid nad blogis. „Hedon suhtus uudisesse tegelikult täiesti rahulikult. Mingit ameerikalikku reaktsiooni ei tulnud. Ta on ju ka ikkagi eestlane – tagasihoidlik. Ultrahelipilte vaadates arvas ta esiti, et see on tema vana pilt,“ kommenteeris Meelis siis Õhtulehele.