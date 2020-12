EKSKLUSIIV | Blogijatepaar Marimell lasi teisele lapsele nime panna lugejatel: kriteeriumiks oli, et see algaks H-tähega 

„Meil oli nimekirjas palju ilusaid nimesid, mis meile meeldisid. Näiteks minu üks lemmik oli Säde, tuli ju ka laps suhteliselt helikiirusel nagu tulesäde ja see nimi võinuks sobida, aga Meelisele see jälle ei meeldinud..“ kirjeldab Mari-Leen nimevalikut. Üheks nii-öelda kriteeriumiks oli paaril see, et tütre nimi algaks H-tähega ja sobiks peagi kuueseks saava venna Hedoniga.