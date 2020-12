Inimesed KUULA: Ed Sheeran avaldas isaks saamise järel esimese laulu Toimetas Triin Tael , täna 16:56 Jaga: M

Ed Sheeran Foto: Reuters/Scanpix

Ed Sheeran avaldas täna üle pika aja esimese laulu. "See pole järgmise albumi esimene singel, see on lihtsalt laul, mida ma armastan ja mida loodetavasti ka teie armastama hakkate," ütles 29aastane staar.