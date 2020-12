Inglismaal elav Madli Vilsar peab piirangute tõttu Eestisse jääma: seekord ei pea üksi olema, seega ma ei kurda 

Välisminister Urmas Reinsalu rääkis pressikonverentsil, et Ühendkuningriigi valitsuse poolt laekus informatsioon, et tuvastati koroonaviiruse uus mutatsioon, mis pole raskuse mõttes senistest ohtlikum, ent levib kiiremini. „Pühapäeval olime ühenduses Ühendkuningriigi valitsuse esindajatega. Toimus videokonverents, kus kõigi Euroopa Liidu riikide teadlased ja ÜK eksperdid vahetasid infot.“

Madli Vilsar oli üks neist, kes plaanis Eestist lähiajal Inglismaale lennata. „Pidin 27. detsembril koju minema,“ sõnab Madli ja lisab, et Inglismaa tervishoius on nii palju omamoodi regulatsioone. „Seega, mida meie näeme mõttetusena, on seal vajadus reageerida. Aga huvitav on see, et uus Covid-19 tüvi on ühtedes kõige rikkamates maakondades.“

Madli tunnistab, et ei oska kommenteerida, kas otsus on mõistlik või mitte. „Aga eks segadust on palju ja see, et jõuludeks koju ei lubata minna on väga kurb. Mul pidi üks projekt hakkama, aga nüüd jääb see katki. Uus töö ka pandi ootele hetkel. Tundub, et peab Eestisse pikemaks jääma,“ tõdeb modell.