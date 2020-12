Tele Kunstnik Märt Bormeister leiti oma maja keldrist hinge vaakumas: temast on alles ainult luud ja kondid Toimetas Mondela Urbala , täna 20:59 Jaga: M

Märt Bormeister juunior Foto: "Kuuuurija"

Eesti maalikunstnik ja fotograaf Märt Bormeister juunior on jäänud elu hammasrataste vahele. 69aastane Märt leiti novembri lõpus Kunstnike liidu maja keldriboksist hinge vaakumas. „Märt on väga halvas seisus. Ta on nii kõhn, et temast on alles ainult luud ja kondid,” räägib majaelanik Paavo „Kuuuurijale”.