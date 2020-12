Maria Šarapova kihlus Meghani ja Harry kosjamoori eksmehega 

"Aitäh, et ütlesid jah ja tegid minust väga õnneliku poisi," kirjutab Gilkes oma Instagrami kontol. "Ootan pikisilmi, et saaksin terve elu sind armastada ja sinu käest õppida."

Gilkesil - kes on prints Harry omaaegne koolivend Etoni päevilt - on seljataga abielu moekunstnik Misha Nonooga. Just Nonoo oli väidetavalt see, kes viis 2016. aastal kokku prints Harry ja oma sõbranna Meghan Markle'i. Maailma ühe kuulsama armupaari kosjamoor on pärast oma abielu purunemist samuti jõudsalt eluga edasi läinud - ta naitus mullu sügisel Roomas naftamiljonär Mikey Hessiga.