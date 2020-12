Obamade juurde kolis väimees - ekspresident sai ebameeldiva üllatuse osaliseks 

Malia Obama (22) ja Rory Farquharson tutvusid 2017. aasta sügisel nimekas Harvardi ülikoolis. Jõuka inglise investeerimispankuri Charles Farquharsoni poeg on edukas ja sportlik tudeng. Barack ja Michelle Obama on vanema tütre peigmehe soojalt vastu võtnud. "Ma tahtsin, et ta ei meeldiks mulle, aga ta on lahe kutt," ütles USA ekspresident Bill Simmonsi podcast'is. "Ta on imetore briti noormees."