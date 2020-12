Inimesed KUULUS TIKTOKIS | ÕL VIDEO | Sõjakalt sõimu ja pervertide vastu! 19aastane Roosabanaanike: nimetan end TikToki-emmeks! Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna 09:36 Jaga: M

„Tahan videotes paljastada, missuguseid mehi on internetis. Nad kasutavad oma kuulsust selleks, et meelitada noori neiusid endaga hotelli. See on nii kurb, ma tahan tüdrukuid hoiatada. Olen pannud endale nimeks TikToki-emme,“ räägib sotsiaalmeediakuulsus Arija Helmvee (19), kel jälgijaid kaks korda rohkem kui Saaremaal elanikke.