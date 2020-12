Ariana Grande on juba jälle kihlatud! 

"Nad on õnne tipul ja nii põnevil," kinnitab ajakirja People allikas. "Mõlemate vanemad on samuti väga elevil."

Paarike on ajakirja andmeil kurameerinud aasta algusest saadik. Koroonapandeemia ajal on Ariana ja Dalton esimese Los Angelese kodus õdusat karantiini pidanud ning armastus on aina kasvanud. "Ariana ei taha järjekordset avalikku suhet, nii et ta püüab praegu madalat profiili hoida. Aga ta paistab Daltoniga väga õnnelik," rääkis insaider People'ile märtsikuus.