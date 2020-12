SELTSKONNATÄHED RAKSUS! Brigitte Susanne Hunt Anu Saagimile: ma olen nii pettunud 

Nimelt sai Brigitte pahaseks Anu Saagimi peale, kuna too olevat valetanud ja avalikustanud "Klatšiminutite" saates paar fakti. "Klatšiminutid" olid oma järjega jõudnud septembrikuusse, mil Brigitte ka oma 25. sünnipäeva pidas ning kuhu bravuuritar ka kutse sai. Brigitte tähistas sünnipäeva 25. septembril Tallinna vanalinna veerel salongis Biblioteq.

"Ma läksin kohale. Ta ei lasknud sinna fotograafe ega muid kaameraid. Tegin klõpsud oma mobiiliga ja panin hiljem Õhtulehte," kirjeldas Anu.

Sünnipäevalaps otsustas peole kohale tulla oma isikliku autoga, mille esiklaasil asetses aga puudega inimese parkimiskaart, mis on välja antud Saku vallavalitsuses. Valla avalike suhete spetsialist aga kinnitas siis, et Brigittele sellist tõendit väljastatud ei ole.

Foto: Robin Roots

"Kõik süüdistasid Brigittet, aga tegelikult oli invakaardi Brigitte auto esiklaasile pannud ikkagi Indrek (Brigitte endine kallim - toim.). Tead, kust ta selle oli võtnud? Oma vanaemalt! Ja vanaema, kui see uudis välja tuli, läks täiesti püstihulluks. Brigitte väitis, et tema ei teadnud üldse, et see märk sinna pandi," avalikustas Anu.

Anu teooria oli, et kuna Brigitte oli purjus, siis tegeles autoga just Indrek. "Brigitte ütles, et kui ta lõpuks sealt sünnipäevalt välja tuli, ei mäletanud ta isegi, kuidas ta koju sai, sest ta oksendas lihtsalt keset Aia tänavat."