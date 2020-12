Nõid Alisa: „Hullus ja väga kõrge intelligents üksteist ei sega. Igaüks võib hullumajja sattuda.“ 

„Need inimesed on päriselus olemas. Igaüks võib ennast ühes või teises minu raamatu kangelases ära tunda,“ märgib autor. „Nad on kõik väga elulised tegelased, keda võib kohata igal pool.“ Need ei ole Napoleonid-Hitlerid-jumalapojad – see on Alisa sõnul anekdootlik müüt, et hullud on selliste luuludega – vaid kõige tavalisemad inimesed. „See oled sina!“ ütleb raamatu autor. „Kui sind panna teatud tingimustesse, satud sa hullumajja. Seda võib juhtuda igaühega, sa ei tea kunagi, mida järgmine päev toob.“