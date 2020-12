ÕL VIDEO JA FOTOD | SUUNAMUDIJATE ESMAKOHTUMINE! Austraaliast saabunud hurmur väriseva Triinu Liisi kõrval: plaanin jäädavalt Eestisse kolida 

„Siia oli väga raske saada. Sellega kaasnes suur paberimajandus, aga ma olen väga õnnelik ja elevil,“ sõnab pikisilmi Eestisse oodatud Justin. „Arvasin, et kõige raskem osa on piiriületus, sest pidi jälgima, et kõik paberid korras oleks. Ma pole ju Covid-19 pandeemia ajal reisinud, ilmselt paljud pole. Nii et selle teekonna läbimine oli minugi jaoks unikaalne. Natukene hirmus ka - mitte ainult see, et kohtad inimest esimest korda, vaid ka eriolukorra ajal reisimine.“