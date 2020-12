VANANE NAGU KUNINGANNA: millised on Elizabeth II vitaalsuse saladused?  

„Elizabeth II on vananenud vapustavalt edukalt ning on tervise ja heaolu etalon,“ kinnitab Briti kultuuri uurija Bryan Kozlowski, kes on süüvinud kuninganna vitaalsuse saladustesse ning avaldanud need raamatuna „Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain's Longest-Reigning Monarch“ („Elagu kuninganna! 23 elureeglit Briti pikima valitsusajaga monarhilt“. New York Posti teatel meenutab Kozlowski mõnuga kunagist intsidenti 1980. aastatest, kui kuninganna oma rivaalile, vaid pool aastat vanemale Margaret Thatcherile koha kätte näitas. Monarh ja peaminister osalesid Buckinghami palees rahvarohkel vastuvõtul, mis kestis tunde. Ühel hetkel tundis Raudne Leedi peapööritust ning pidi istet võtma – sama oli juhtunud aasta varem. „Sajad diplomaadid kulisside taga ootamas, varises ta kahvatu ja kurnatud hunnikuna kokku,“ kirjutab Kozlowski. Kuninganna heitnud pilgu üle saali ning nentinud: „Oi, vaadake! Jälle vajus kokku.“ Seejärel jätkanud monarh külaliste seas ringi jalutamist ja vestlust.