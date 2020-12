Vahur Kersna oma telelennust: „Üksi ei oleks ma keegi!“ 

Ta rõhutab, et tema autorisaade „Jäljed täheliivas“ on suuresti hoopis neist inimestest, kelle teed on tema omaga paralleelselt kulgenud. „See saade ei ole tegelikult minust! See saade on sellest ajast, ajastust, kust ma olen läbi tulnud, ning neist inimestest, kellega ma olen koos kõiki neid asju teinud, nad on olnud kire, südame, hingega selle töö juures ja ei saa olla, et see lihtsalt kaob ühel päeval õhku. Sellest võiks jääda mingisugune jälg. Mõtestatud jälg,“ mõtiskleb Kersna. „See, et minu nägu on olnud esil, ei ole kõige tähtsam. Me oleme neid saateid koos teinud. Sa võid olla Tom Jones ja õudselt hea laulja, aga kui sul pole orkestrit, pillimehi, kui sul pole mänedžmenti, siis sa oled lihtsalt üks duši all laulev piimamees. See on nii. Võib-olla luuletaja või kunstnik saab ilma taustajõuta, aga televisioonis pole see võimalik. Üksi ei oleks ma keegi! Just seda tahan rõhutada. Televisioon ei ole kunagi mina, televisioon on alati meie.“