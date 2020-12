Inimesed 26aastane Pärnu naine põeb kohutavat haigust: „Viimased 15 aastat olen elanud hiiglasliku jala varjus!“ Ohtuleht.ee , täna 07:00 Jaga: M

Merlin Foto: TV3

Merlin on 26aastane pikkade mustade juuste ja suure särava naeratusega noor naine, kelle ellu toovad rõõmu armastav elukaaslane ja kaks imelist väikest last. Ometi nutab naine end õhtuti magama, sest saatus on ta teele saatnud kohutava haiguse. Ta on üks neist, kes palub tänavu abi telesaate „Inglite aeg“ vahendusel.