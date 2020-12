26aastane Pärnu naine elab kohutava haigusega: „Viimased 15 aastat elan hiiglasliku jala varjus!“ 

Merlinil on lümfiteede kaasasündinud arenguhäire tõttu üks jalg teisest ebaproportsionaalselt ehk kordades suurem. Halvematel päevadel on jala läbimõõt koguni üle meetri. Tegemist on nn elevantjala ehk lümfödeemiga, mis tähendab, et valgusisaldusega vedelik koguneb nahaalustesse kudedesse ega pääse liikuma.

Samal teemal Inimesed „Inglite aeg“ kogus annetajate abiga üle 200 000 euro „Justkui sasipundar on tekkinud kubemesse ja täiesti ummistunud nii, et kõik, mida söön ja joon, läheb jalga. Vedelik pole vesi, vaid see on justkui lima, mis aastatega muutub kivikõvaks,“ kirjeldab Merlin, kes kaalub praegu 170 kilo, millest ligi 100 moodustab tema lisavedelikku täis paisunud jalg.

Sarnane jäseme paistetus esineb näiteks meestel eesnäärme ja naistel rinnanäärme operatsiooni vähi tüsistusena, kuid Merlini puhul on paraku tegemist kaasasündinud haigusega. Esimest korda läks Merlini jalg imelikult paiste põhikoolis. Kuna tüdruk on terve elu sporti teinud, ei kahtlustanud keegi midagi hirmsat ja esialgu määriti valutavale jalale lihtsalt jahutavat kreemi

„Mõtlesime, et kreem teeb ehk paremaks, kuid jalg muutus aina suuremaks ja suuremaks. Oli raske jalanõusid jalga panna, isegi sokk soonis igalt poolt,“ kirjeldab Merlin. Kui jalg oli juba üle kümne sentimeetri teisest suurem, hakkasid nii arstid kui ka pere tõsiselt muretsema. Pikki kuid käis Merlin haiglate ja doktorite vahet, läbides kõikvõimalikud uuringud ning jõudis lõpuks otsingutega lümfiteraapiasse, kus selgus, et tal on lümfödeem. „Uurisin tausta ja leidsin infot, sealhulgas väga jubedaid lugusid ja fotosid, mis viisid mind stressi ja depressiooni. Olin hirmul, et kui see minuga juhtub, mida ma siis peale hakkan?“

Nutab end õhtuti magama

Merlinile on toeks elukaaslane Stelvio, kel jagub oma armastatule vaid kiidusõnu: „Merlinil on lahke süda, hea iseloom, ta on hästi hell inimene ja väga hea ema. Ega ma tema sisse näe, ent kui tal tulevad masendushood, eks ma siis püüan teda maha rahustada. Mõnikord see õnnestub, teinekord läheb rohkem aega.“ Merlin on elukaaslasele tänulik, tunnistades, et vaid pere tugi annab talle elujõudu: „Lapsed on armsad ja viivad mind elus edasi, nende pärast ma elan. Pere on mulle kõik,“ ütleb Merlin,

Tohutu jalg on keeranud elurõõmsa ja kauni Merlini elu pea peale. Siiani nutab ta end õhtuti magama, sest saatuse pandud koorem on talumatult karm. „Väga raske on linna peal käia, kogu aeg inimesed vaatavad. Poodiminek on suur eneseületus, see on lihtsalt õudne. Olen kaotanud ka väga palju tuttavaid ja sõbrannasid, sest nad hoiavad eemale, kuigi mina olen ju ikka mina ise!“