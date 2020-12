JÄRELVAADATAV | Rain Uusen kirjutas elu suurimast madalseisust raamatu: sa ei ole kellegi teise hüpiknukk, juhime ja kontrollime oma tundeelu ise 

Mõneti ongi raamat sõnumiga: “Kallid eesti mehed! Rääkige oma tunnetest ja emotsioonidest.” Rain ütleb, et Eestis teretame ja noogutame, räägime liiga pealiskaudselt oma tegemistest, sest arvame justkui teame ja tunneme üksteist nii hästi, tegelikult see nii pole. “Ennast peab avama ja julgema näidata nii heas kui halvas. Ma tahaks olla raamatuga eesti meestele – ükskõik, kas nad on geid, bid või heterod – eeskujuks, et ennast tuleb avada. See on väga tervendav, õpetlik ja põnev teraapiline protsess,” sõnab ta.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti “Kui raamatut lugedes, päästab keegi oma suhte, saades aru, et mõni oluline asi on jäänud kodus ütlemata, olen eriti õnnelik. Öeldakse küll, et teiste vigadest ei saa õppida, aga võib-olla mõni nüanss raamatus paneb nii sügavalt ja tervalt enda reaalsusele ja tegelikkusele mõtlema, et näha tänasest natukene kaugemale. Võib-olla paneb mõtlema, et peaks minema ja lihtsalt oma elukaaslast kallistama, selleks ei pea olema ju põhjust, vaid ta on lihtsalt kallis ja oluline. Sellised pisikesed asjad jäävad vahel sõnade ja oskamatuse taha tundeid näidata kinni. Kui raamat peaks aitama suhet parandada natukenegi, on see läinud asja ette!” lisab Rain.

Madalseisud

Rain tõdeb, et kindlasti polnud see ainult suhete virr-varr, mista madalseisu viis, see oli juba pulbitsemas, aga need olukorrad andsid viimase tõuke. “Meie kõikide elus tekib väga sügavaid kriise, kus teatud küsimused muutuvad väga teravaks ja põhimõtteliseks. Seega püüan selle looga anda edasi seda, et ennast ei tohi üksi jätta. Peame mõtlema, milline on meie tugivõrgustik ja seda väga teadlikult hoidma ja arendama. Tuleb märgata, et sinu ümber on inimesed, kes tahavad, viitsivad ja oskavad olla sulle toeks, anda vajalikul hetkel nõu või lihtsalt kuulata. Sain läbi kogemuse teada, kes on minu elus need inimesed ja kuidas olin nad kohati unarusse jätnud,” sõnab ta.

Kõige suurem madalseis oli Rainil vahetult enne oma sünnipäeva juulis. “Selleks hetkeks olin ma kõik võimalikud suhet päästvad tegevused ära teinud ja jõudnud kohta, kus sain aru, et see on lootusetu ja kõik on lõppenud. Minu suur pidustuste nädal, mida olin üle poole aasta oodanud, polnud veel kätte jõudnud, aga tundsin, et kraabin juba nii-öelda mullapinda. See päev oli kõige mustem,” avaldab mees.

Kuidas sellest madalseisust aga läbi tulla? “Mina enda puhul sain aru, et see tuleb läbi elada, see on väga valus ja vastik, aga sellest ei saa kuidagi üle hüpata või eirata. Tuleb teha väga pisikesi ja lihtsaid samme: korjan tühjad pudelid kokku ja viin taaraautomaati, pühin tolmu või teen midagi head süüa. Need on elulised ja praktilised tegevused, mis hakkavad sellest emotsioonide virr-varrist järjest välja tirima. Samal ajal ei tohi ennast üksi jätta: sellel perioodil oli väga palju hetki, kus võtsin telefoni ja helistasin, et mul on abi või nõu vaja. Seda peab julgema teha – ma tean, kui raske ja vastik see tunne võib olla ning tunned ennast nõrgana, sest pead nüüd abi anuma, aga sellest tuleb läbi astuda,” räägib Rain.

“Ei saa öelda, et olen täielikult tervenenud, aga saan aru, miks olen ühel viisil nii käitunud või käitumata jätnud.”