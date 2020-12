Folkmuusikutest abielupaar Sandra ja Jalmar Vabarna avalikustasid sündiva lapse soo. Tõnu Tubli: panin talle nimeks Drillem 

Sandra ja Jalmari esimene laps, poeg Villem, sündis 2018. aasta juulis. Toona varjasid nad lapseootust viimse võimaliku hetkeni. Jaanuaris uuris Õhtuleht muusikaauhindade jagamisel Sandralt, kas vastab tõele, et tema ja Jalmari perre on peagi järelkasvu oodata. Et Sandra otsustas aga 2017. aasta detsembris, et teeb aastaks pausi sotsiaalmeediast ja annab intervjuusid vaid seoses bändiga, keeldus ta oma võimalikku lapseootust kommenteerimast.