Liina Kersna: olin veel alaealine, kui ütlesin Vahurile, et oota seitse aastat veel, siis saab minust sinu naine 

„See oli selline hetk, kus me hakkasime õhtust ekspressi tegema ja Vahur oli olnud just nädala esikaanel,“ selgitab Liina saates „Hommik Anuga“ hetke, kus Liina palus Vahuril oodata. „Pilt oli tehtud uhke grimmiga ehk tema nägu oli ära maalitud. Siis ta lükkas mind vastu seina ja tegi näo nagu justkui hakkaks mind suudlema.“

Seepeale küsis Anu Välba ega Liina ei kahetse oma kooselu Vahuriga? „Ma arvan, et üks asi, mida tõenäoliselt inimesed oma viimasel tunnil kõige enam kahetsevad, on see, kui nad ei ole järginud oma elu armastust. Nad on ehk liiga kergekäelised ja võibolla liiga egoistlikud ja öelnud ei,“ selgitab Liina, et see on asi, mida tema kindlasti ei kahetse. „Olen järginud oma elu armastust. See ei ole olnud lihtne teekond – on olnud kõrgeid mägesid, on olnud sügavaid orge, aga minu süda on rahul.“

„See on väga tähtis jah. Olen ka selle teemaga viimasel ajal kokku puutunud,“ lisab Vahur ja tõstatab küsimuse: Miks surevad inimesed liiga vara? „Põhjus ongi selles – nad ei lähe kaasa oma elu armastusega, sellega, mis neile ette mängitakse. Nad põgenevad selle eest erinevatel põhjustel. Ega see otsustamine ja tegutsemine ei pruugi olla lihtne, aga see on kõige tähtsam asi vist elus.“

„Kui sa jagad elu oma elu armastusega, siis tegelikult on kõik palju lihtsam.“

Liina sõnab, et tal on nii meeles üks „Sind otsides“ saade, kus üks proua, kellel oli palju lapsi, otsis oma elu armastust. „Üht sõdurpoissi, kellele mingil põhjusel oli ta löönud selja sirgu ja läinud minema. Terve elu ta kahetses seda,“ meenutab Liina, et vana proua otsustas, et tahab otsida üles oma elu armastuse. „Ta väitis seal saates, et hoolimata sellest, et neil oli nii palju lapsi, pole nad abikaasaga isegi kallistanud.“ Vahur lisas vahele: „Ega kordagi suudelnud.“

„Mul tekkis kananahk. Sellist elu tõesti elada ei tahaks. Olgu see elu nii raske, kui on, aga kui sa jagad seda oma elu armastusega, siis tegelikult on kõik palju lihtsam,“ tõdeb Liina.